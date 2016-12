Pasaway na male personality lubog na lubog na sa utang dahil sa mga bisyo By Cristy Fermin Bandera



SINAGAD na pala talaga ng isang singer-actor ang mahabang pasensiya ng kanyang mga kakontemporaryo, sila ang magkakasabay sa popularidad, meron nga lang nakaangat agad at napag-iwanan sa kanilang grupo. Natural, kung sino ang hindi propesyonal, kung sino ang nagpaimbita sa kaway ng pagbibisyo, ‘yun ang iniwan nang milya-milya ng kanyang mga kasamahan, nganga ang kanyang career. Kuwento ng isang source, “Sayang na sayang ang mokong na ‘yun! Sa grupo, e, siya pa nga ang pinakamatalino, magaling magsalita, dahil galing siya sa isang buena familia. “Para lang silang nagkukukot ng butong-pakwan kapag nag-uusap-usap sila, magaling silang mag-Umingles, grabe! At may bonus pang Espanyol ‘yun! “Pero hindi niya ginamit sa maganda ang talino niya, naging malaking pabigat siya ng family niya, nakipaghiwalay naman sa kanya ang young actress na pinakasalan niya. “Puro sarap ng buhay ang inatupag niya, kung kani-kaninong bahay siya nakikitulog, ni hindi nga niya kinukumusta ang mag-ina niya! “Grabe ang pinakawalang opportunity ng hunk actor-singer na ‘yun, napakadali niyang bumigay sa bisyo!” kuwento ng aming impormante. Kapag matindi ang pangangailangan ng singer-actor ay binubulabog niya ang mga kakontemporaryo niyang nagpapakamatay sa pagtatrabaho, palagi siyang nangungutang, hindi naman siya binibigo ng kanyang mga katropa nu’ng una. Balik-chika ng aming source, “Pero may hangganan ang pasensiya, nauubos ‘yun, hanggang sa tuluyang mawala na. Ayun, sa ibang artista naman siya nambulabog ng pangbisyo niya, hanggang sa may makilala siyang girl na anak-mayaman na kinasama at naanakan niya. “Sayang na personalidad, di ba naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday? May kakaibang sexual meaning ang palayaw niya, gets n’yo na kung sino ang walang disiplinang singer-actor na ito?” pagtatapos ng aming impormante.

