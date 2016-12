Horoscope, December 26, 2016

Para sa may kaarawan ngayon: Paghandaan ang papalapit na 2017. Samantalahin ang bawat oras na dumarating upang pagkaperahan. Sa pag-ibig, mahalaga ang bawat minuto upang ipadama sa kasuyo ang wagas na pagmamahal. Mapalad ang 4, 7, 16, 25, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mohaya-Aum-Mitra.” White at green ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19)—Wag ng hintayin ang Bagong Taon upang simulan ang pagbabago – now na! Sa halip na isip ang paganahin, kumilos ka agad ng kumilos upang magkapera. Sa pag-ibig, walang “ideal love” kaya itigil na ang pagpapatansya ng isang perfect na relasyon. Mapalad ang 4, 16, 25, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Yellow at red ang buenas. Taurus – (April 20-May 20)—Kapag nahawi na ang malaking gastusin ngayong Holiday Season, malaking halaga ng salapi ang muling matatanggap. Sa pag-ibig, giniginaw ang kasuyo, kailangan nya ng mainit na kape at masarap na yakap. Mapalad ang 7, 18, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Blue at yellow ang buenas. Gemini – (May 21-June 21)—Sa pagpasok ng 2017 walang dapat gawin kundi ang magpayaman. Makikita mo, kapag mayamang-mayaman ka na, makakabili ka rin ng isang tunay, wagas at pang habang buhay na ka-relasyon. Mapalad ang 1, 10, 19, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om.” Silver at pink ang buenas. Cancer – (June 22- July 22)—Malungkot ka na naman? Ikaw din ang may kasalanan, inubos mo kasi ang iyong pera sa pamimigay! Sa pag-ibig, sa minitin ang ulong Capricorn ang hinahanap mong ligaya, kundi na kay Lord. Mapalad ang 4, 8, 17, 26, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Into your hands I command my spirit O Lord.” Violet at purple ang buenas. Leo – (July 23 – August 22)—Kahit kumita ng malaking halaga, isikreto mo lang upang hindi ka mautangan. Sa pag-ibig, maraming nagnanasa sa iyong kagandahan, ngunit may isang naka-yellow, na magbibigay ng kakaibang ligaya. Mapalad ang 3, 9, 23, 31, 41, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Bukod sa yellow ang orange ay buenas. Virgo – (August 23 – September 22)—Sa pinansyal, tama ang ginagawa mong pag-iipon! Ngayon pa lang paglaanan na ang Bagong Taon. Sa pag-ibig, na mi-miss ka na ng kasyong Libra, makipagkita ka sa kanya. Mapalad ang 4, 16, 25, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Blue at purple ang buenas. Libra – (September 23-October 23)—Tapos na ang Christmas! Ang dapat namang paghandaan ay ang nalalapit na New Year. Kung masyado nagastusan nitong Pasko, hinay-hinay lang sa pag-gasta sa Bagong Taon. Sa pag-ibig, may sopresang naghihintay sa 2017. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He Vau-Weh.” Red at lilac ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21)—Ituloy ang binabalak na paglalakbay. Sa ibayong dagat mas magiging masagana ang kinabukasan. Sa pag-ibig, sa pangingibang bansa matatagpuan ang true love. Mapalad ang 5, 18, 23, 33, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim.” Pink at lilac ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21)—Kung namumublema man sa salapi sa ngayon, masosulusyonan din yan sa susunod na mga araw. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipagrelasyon sa maperang Aries. Mapalad ang 5, 18, 27, 34, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kubera-Aum-Regama.” Green at lilac ang bueans. Capricorn – (December 22 – January 19)—Sa taong 2017 basta’t lagi ka lang magpaka-sipag kusa ka ring yayaman. Sa pag-ibig, hindi dapat hanapan ang kasuyo, dahil ikaw din ay maraming pagkukulang. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama!” Purple at yellow ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18)—Magtiis hangga’t kaya pa! Ang ginagawang pagsasakripisyo sa ngayon ay may malaking gantimpala ng salapi sa araw ng bukas. Sa pag-ibig, basta’t patuloy kang nagsisikap aayon din sa iyong kagustuhan ang kapalaran. Mapalad ang 7, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om-Sandapha.” Yellow at gray ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20)— Sa 2017 hindi dapat tumunganga at tanggapin na lang ang mga nangyayari. Kung hindi pipigilan ang paggastos lalong masisimot ang salapi. Sa pag-ibig, ngayon na ang panahon upang ipadama sa kasuyo ang mainit na pagmamahal. Mapalad ang 5, 9, 18, 23, 27, at 48. Mahiwaga mong mantra: “It’s now or never.” Blue at white ang buenas.

