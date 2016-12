Sulat mula kay Aira ng Mascap, Rodriquez, Rizal

Dear Sir Greenfield,

Magdadalawang taon na po sana ang relasyon namin ng boyfriend ko kaya lang bigla siyang nagbago. Napansin ko lang ng hindi na siya masyadong pumapasyal sa bahay at madalang na rin nya akong tawagan. Hanggang sa nagpasya na akong kausapin siya at duon ko nalaman at inamin sa akin na may bago daw siyang girlfriend na ka-office mate nya. Humingi naman siya ng sorry pero hindi ko matanggap hanggang ngayon, masakit pa rin ang loob ko kasi mahal na mahal ko siya at pagkatapos ay niloko nya lang ako. Naisipan ko pong sumangguni sa inyo upang itanong kung magkakabalikan pa ba kami ng boyfriend ko? Mahal na mahal ko pa rin po kasi siya hanggang ngayon. November 2, 1989 ang birthday ko at August 12, 1988 naman ang boyfriend ko.

Umaasa,

Aira ng Rodriquez , Rizal

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May namataang bilog o island sa Heart Line (Illustration 1-1 arrow 1.) sa i-yong palad. Ibig sabihin isang malaking frustration sa pag-ibig, na nanga-ngahulugang maaari ngang hindi na kayo magkabalikan ng ex-boyfriend mo. Pero huwag kang masyadong malungkot, dahil may ikalawang mas malinaw, mas mahaba at mas makapal na Marriage Line sa iyong palad (arrow 2.) na nangangahulugang sa pangalawang pag-ibig, liligaya ka na habang buhay.

Cartomancy:

Four of Spades, Two of Hearts at Jack of Heart ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing pagkatapos ng kalungkutan at panloloko sa iyo ng boyfriend mo, sa susunod na taong 2017 ang ikalawang magiging boyfriend mo na halos ka-sing edad mo rin ang siya ng makakasama mo sa pagbuo ng isang masay at pang habang buhay na pamiya.

Itutuloy…