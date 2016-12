Paolo naging emosyonal nang makipag-selfie kay Ate Guy Bandera

HINDI napigilan ni Paolo Ballesteros ang maging emosyonal nang magkita sila up close and personal ng nag-iisang Superstar na si Nora Aunor. Major throwback din ang drama ng lead star ng MMFF 2016 entry na “Die Beautiful” nang makapagpa-selfie siya kay Ate Guy sa Paradae of Stars ng MMFF nitong nakaraang

Biyernes. Ayon kay Paolo, matagal na niyang idol si Nora at isang dream come true ang makasama at makachika nang personal ang award-winning actress na bida naman sa MMFF entry na “Kabisera”. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng TV host-comedian ang picture nila ni Ate Guy na may mahabang caption. “Di ko makakalimutan nung grade school ako, sumali ako sa poster-making contest sa simbahan samin sa Cabanatuan tas ako ang nanalo ng first prize, 500 pesos. “Paguwe ko sa bahay bitbit ang 500pesos ko, ang una ko ginawa, inaya at nilibre ko ang kapatid ko @yayin_073072 manood ng FLOR CONTEMPLACION ni Ate Guy!!!!! “Sobrang saya ko non, sa movie niya napunta ang pinaghirapan ko hehehe. Nakakatuwa magkasama tayo ngayon sa iisang parada,” mensahe ni Paolo. Nagsimula na kahapon ang MMFF 2016 at marami ang nagsasabi na siguradong si Paolo na ang mag-uuwi ng best actor trophy habang frontrunner naman sa pagka-best actress si Ate Guy.

