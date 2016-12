Lukresyang female personality pinagtatawanan ng mga beki By Cristy Fermin Bandera

PINAGTATAWANAN lang sa isang umpukan ang balitang malaya na ngayon ang isang female personality sa relasyon nila ng isang non-showbiz personality. Maraming kiyaw-kiyaw ang babae, kesyo ganito at ganyan daw ang naranasan niya sa poder ng lalaki, kaya nagdesisyon siyang tuldukan na ang kanilang pagsasama. Pero ang mga becki, parang wala lang, parang hindi naman sila naniniwala sa mga i-kinukuda ng girl. Kilala raw kasi siya ng mga itey, alam ang kanyang kadramahan, kaya nagsisipagtaas lang sila ng kilay. Kuwento ng isang beki, “Naku, nang magsabog ang mundo ng tantrums, e, isa ‘yun sa napakaraming nasalo! Nagtanggal ng bubong ng housing authority niya ang lukastang ‘yun! “Mahirap siyang ispile-ngin, tantrumera ang hitad na ‘yun, marami siyang kadramahan na hindi niya naman magamit sa pag-arte niya, hamonada siyang umarte, ‘no! “Kaya tantanan na niya ang pagkuda, baka nga ikinaligaya pa ng guy ang paghihiwalay nila, ‘no! Nakakaloka ang babaeng ‘yun!” nakataas ang kilay sa tenth floor na kuwento ng hitad ding becki. Marami na siyang nakarelasyong perso-nalidad. May aktor, may modelo, meron ding direktor. Iisa lang ang kuwento nila—lukresya ang female personality na ‘yun! Rebelasyon naman ng isang becking nakasimangot, “Naku, nakatrabaho ko na ang babaeng ‘yun! Ubod nang arte ang hitad na ‘yun! Feelingera pa ang lokah, akala mo naman kung sino na siyang sikat, e, wala nga siyang kahit anong napatutunayan pa! “Ipinamamalita pa niyang becki ang isang hunk actor na naging karelasyon niya. Pagkatapos niyang simsimin ang bango at katawan nu’ng tao, itsitsismis na niyang becki! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, sabunutan n’yo nga ang babaeng ‘yan! Pagsamahin n’yo sila ng isang kalahi niyang bulol na aktor na dyowa ngayon ng simanguterang aktres kuno!” pagtatapos ng aming source.

