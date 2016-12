Sunshine nakatanggap ng bonggang regalo; mister sising-sisi sa nagawang kasalanan By Cristy Fermin Bandera

Bago matapos ang taon ay pinabaunan ng magandang regalo si Sunshine Dizon. Humingi na ng tawad sa kanya si Timothy Tan, ang ama ng kanyang mga anak, sising-alipin ang lalaki sa mga ginawa nito sa kanyang mag-iina. Walang garantiya na masisigurado na ang kanilang pagbabalikan, walang ganu’ng sinabi ang businessman sa kanyang panghihingi ng tawad, ang idiniin lang nito ay ang pagtanggap-panghihingi ng paumanhin sa masakit na dinanas ni Sunshine at ng kanilang mga anak sa nangyari. Tanong ng marami, sa panghihingi kaya ng tawad ni Timothy Tan sa misis nito ay kakambal nu’n ang desisyong pakikipaghiwalay na sa sinasabing third party sa kanilang relasyon, saan na nakalugar ngayon si Clarisma Sison? Nu’ng una pa man ay maliwanag na ang posisyon ni Sunshine Dizon, ang magpakatotoo lang si Timothy Tan, ang huwag lang siyang palabasing sinungaling na nagtatagpi-tagpi ng mga kuwento. Malaya nang nakakasama ni Tim ang kanilang mga anak, isang kapuri-puring katangian ng aktres, dahil hindi niya isinali ang mga bata sa kanilang demandahan ng negosyante. Bibihirang babae ang magkakaroon ng tamang disposisyon at kunsiderasyon para sa kapakanan ng kanilang mga anak sa isang napakagulong sitwasyon na humantong pa nga sa husgado. Napakaparehas ni Sunshine Dizon, hindi niya pinagdamutan ng kaligayahan ang kanyang mga anak na luma-king may ama, na dapat lang tularan ng ibang magkarelas-yong kapareho nila ang pinagdadaanan.

