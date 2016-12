Vhong nag-enjoy kay Kim Domingo: Ako’y tao lang na humahanga sa ganda ng kababaihan 'Mang Keps' maraming pasabog sa pagpasok ng 2017 By Ervin Santiago Bandera

“MAGANDA po ang na-ging experience ko sa kanya!” Ito ang inamin ni Vhong Navarro patungkol sa kanyang leading lady na si Kim Domingo sa pelikulang “Mang Kepweng Returns”. Ayon sa TV host-comedian, napakadaling katrabaho ng Kapuso sexy actress dahil wala itong kaarte-arte sa katawan. Inamin din ni Vhong na tulad ng ibang kalalakihan ay nabighani rin siya sa kagandahan at kaseksihan ni Kim. “Ako po ay isang tao lamang na humahanga po sa kagandahan ng mga kababaihan. At hangga’t maaari po ay hanggang ti-ngin na lamang tayo. Humanga po tayo sa kanyang kagandahan,” ang chika ni Vhong kamakailan sa grand presscon ng “Mang Kepweng Returns”, ang much-awaited sequel ng classic comedy film ng yumaong ace comedian na si Chiquito. First time nakatrabaho ni Vhong si Kim pero pu-ring-puri niya agad ang dalaga, lalo na ang pagiging professional nito. “First time ko rin pong makatrabaho si Kim. Ako, wala rin pong masabi sa kanya, napakapropesyonal po, on time dumating sa set. “Kumbaga kahit ano pong ipagawa ni Direk GB (Sampedro) ay talaga pong ginagawa niya. Saludo po ako kay Kim pagdating po sa trabaho. Noong nagsu-shooting po kami, maganda po ang naging experience ko sa kanya,” pahayag pa ni Mang Keps, ang tawag ngayon kay Vhong ng mga kasamahan niya sa pelikula. At kahit hindi aminin ni Vhong feeling namin ay talagang nag-enjoy siya nang bonggang-bongga sa kissing scene nila ni Kim sa pelikula. “Ayaw nga po sana ng parents ko, e! Ga-hahaha!” biro ng TV host-comedian. “Pero ako po’y sumunod lamang sa script at sa aking magaling na direktor na katabi ko GB Sampedro). Kailangan po sa eksena.” Paano nila pinaghandaan ni Kim ang halikan nila sa movie? Siyempre kailangan din nilang isaalang-alang ang mga batang manonood ng “Mang Kepweng Returns”. “Sabi ko lang po sa kanya yung labi ko po masyadong malambot. Wow, nagbuhat ng sariling bangko. Natural lang po, kumbaga kung ano lang yung nasa script, kung ano po yung nasa eksena, iyon lang naman po yung ginawa namin,” ani Vhong. So, kumusta naman ang feeling na nakahalikan niya ang babaeng pinagpapantasyahan ngayon ng napakaraming kalalakihan? “Okay naman po siya, nakapag-move on naman po kami. Ako po, steady lang po,” natatawang chika pa ng komedyante. Pero ayon kay Vhong, dumaan din daw sila sa adjustment period ni Kim bilang magka-loveteam, “Ang medyo nahirapan lang po ako noong first day namin na magkaeksena kasi first time din po naming nag-meet kasi. “So, iyon lang po noong una medyo nahirapang mag-adjust kasi kailangan ko pa po siyang makilala, e, para po sa amin, e, kaila-ngan po yung konting, ‘Hi! Ano ang ang pangalan?’ Siyempre tanungan pa po kami. “Basta ang ayoko lang po ay iyong matawag ako na kuya o tito pag magkasama kami sa eksena,” biro pa ng It’s Showtime host. Makakasama din nina Vhong at Kim sa “Mang Kepweng Returns” sina Jaclyn Jose, Sunshine Cruz, Valeen Montenegro, Louise Delos Reyes, Sunshine Cruz, Jhong Hilario, Juancho Triviño, James Blanco, Pen Medina, Jackie Rice, Jobert Austria, Alex Calleja, Balang, Josh de Guzman, Chun Sa, Tuko (na siyang gaganap na bagong Piling) at marami pang iba sa direksyon ni GB Sampedro. Ito ay mula sa Cineko Production at Viva Films, at mapapanood na sa mga sinehan nationwide simula sa Jan. 4, 2017 na incidentally ay birthday din ni Vhong Navarro kaya ang wish niya, sana’y suportahan ng madlang pipol ang kanilang movie.

