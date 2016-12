Manlolokong female star halos isumpa ng mga beki pag sumasapit ang Pasko By Cristy Fermin Bandera

ISANG kembot na lang at Pasko na! At kapag ganitong mga panahon ay bumibiyahe pabalik ang alaala ng mga taga-showbiz. Tulad ng isang grupong naghahalakhakan sa isang malaking okasyon. Naalala kasi nila ang isang hindi malilimutang karanasan nang sabay-sabay silang papuntahin ng isang popular na babaeng personalidad sa kanyang bahay. Paulit-ulit ang pasabi na magpunta sila sa bahay ng aktres, parang ang nang-iimbita pa ang nagsusumamo, kaya nagkasundo ang tropa na magpunta sa kanyang housing authority. Gora ang tropa na karamihan ay becki, masayang-masaya sila habang papunta sa bahay ng female personality, nagtutuksuhan pa nga ang mga ito kung ilang sampal daw kaya ang ia-award sa kanila ni ate dahil Pasko naman. Kuwento ng aming source, “Napakatrapik nu’n, pero carry lang, dahil ang sabi nga ng ate nila, e, du’n na sila kumain. Magpapahanda raw siya. “Kumukulo na ang tiyan ng grupo, nag-aaway na ang malalaki at maliliit nilang bituka, pero carry pa rin, dahil pagdating naman nila sa bahay ni ate, meron nang masasarap na lafang! “Heto na. pagdating nila sa bahay ni ate, naka-lock ang gate! Ang tagal-tagal pa silang pinagbuksan ng isang maid-of-cotton ni ate! “Katukling sila nang katukling, halos mamanhid na ang mga kamao nila sa kakakatok, sumigaw na rin ang ibang becki, kaya siguro sila narinig!” biting kuwento ng aming impormante. Nang sa wakas ay pagbuksan sila ng gate, nakahinga na nang maluwag ang tropa, pero ayaw silang papasukin ng kasambahay. Wala raw habilin ang kanyang boss na may darating. “Siyempre, nalokah ang mga becki, pinapunta sila du’n ng kanilang ate, napakalinaw naman ng kanilang usapan na nu’ng gabing ‘yun sila darating. “Nalukring ang lahat sa sinabi ng kasambahay, ‘Wala po si boss, kanina pa po siya umalis, sinundo po siya ng mga kaibigan niya.’ Huwaaaatttt???? “E, bakit pa sila pinapunta kung wala naman pala sa balaysung niya ang aktres, ano ito, lokohan? Hindi na nagpilit pa ang mga becki, ayaw nilang magmukhang PG, walk with faith na sila pauwi dahil nasa isang subdivision sila! “Mula nu’n, kahit pa gaano kahigpit ang invitation ng kanilang ate na gora sila sa housing authority nitey, wah na sila go! Sayang lang ang panahon nila! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, wala nang clue, kilalang-kilala n’yo na kung sino ang ate n’yong ito! Merry Christmas na lang!” nakairap na pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.