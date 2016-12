Hunk actor ang kapal ng mukha, sukdulan na ang panggagamit kay young actress By Cristy Fermin Bandera

NAKAKALOKA naman ang mga kuwentong umiikot kung bakit hindi kailanman nagustuhan ng isang young actress at ng kanyang pamilya ang isang hunk actor na kuning-kuning ay boyfriend niya. Marami palang kuwento kung bakit, kalat na kalat ang mga istoryang ‘yun sa kanilang network, parang mahirap paniwalaan pero totoo kunong ginagamit lang ng hunk actor ang young actress. Kuwento ng aming source, “Ipinaglihi talaga sa mangga ang hunk actor na ‘yun, hinog na hinog na mangga, actually, dahil kitang-kita naman ng mga nagmamalasakit sa girl na ginagamit lang siya ni ____ (pangalan ng hunk actor). “Aba, e, ginagawa na pala niyang extension ng housing authority niya ang bahay ng girl! Du’n na siya nakikilafang, e, du’n na rin siya nakikipaligo! “Tama! Palaging kumpleto ang bagahe ng may kaartehang hunk actor sa kanyang car. Para nga naman anytime na kailangan niyang maligo, e, abot-kamay lang niya ang mga stuff niya! “Paano naman magugustuhan ng mga sisters ng girl ang lalaking ‘yun, e, tuwing dumarating pala sa kanilang bahay, lafang agad ang hinahanap niya! “Lapez siya agad, malakas siyang kumain, parang good for three days ang kinakain niya, sa totoo lang! At pagkatapos niyang kumain, e, makikipaligo naman siya! “Napakatagal pa naman niyang maligo dahil marami siyang ginagawang kung anu-ano sa katawan niya. Meron siyang props na yelo, meron pa siyang pipino, marami siyang kaechosan sa body niya! “Kayo na ngayon ang magsabi, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, magugustuhan ba ng pamilya ng young actress ang maarteng hunk actor na ‘yun? Di ba naman kikimkimin na lang ng girl ang nararamdaman niya?” pagtatapos ng aming source.

