Sabik ng magka-BF at makapag-asawa (2)

Sulat mula kay Ella ng Poblacion, San Miguel, Pangasinan

Problema:

1. May trabaho naman po ako ngayon at okey naman ang career ko bilang isang accountant sa isang private company. Ang problema umabot ako ng edad na 34 ng nananatili pa ring dalaga. May mga naliligaw naman sa akin, ang kaso hindi naman sila seryoso. Sa edad ko po bang ito matatagpuan ko pa kaya si Mr. Right at makapag-aasawa pa kaya ako?

2. Sabik na rin po kasi akong magka-anak at magkapamilya, dahil pansin ko na successful naman ako sa career, boyfriend at family na lang ang kulang sa akin. Sana maturuan ng paraan kung paano magkaka-boyfriend at makapag-asawa? October 13, 1982 ang birthday ko.

Umaasa,

Ella, Pangasinan

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Libra ay nagsasabing sadyang matatagalan ka bago magka-boyfriend, dahil marami kang pinalagpas na sweet moments noong kasagsagan ng iyong pagdadalaga at kagandahan. Ganon paman, kahit 34 na ang iyong edad, isang Virgo na may kayumangging kulay ng balat ang biglang darating at magiging boyfriend mo.

Numerology:

Ang birth date mong 13 ay nagsasabing isang lalaking may birth date na 7, 16 o kaya;y 25, na medyo matanggaka sa iyo ang darating kung saan, hindi naman nagkakalayo ang inyong edad kaya madali kayong magkakasundo at sa bandang huli ay makakabuo ng isang meaningful at masayang relasyon.

Luscher Color Test:

Sa sandaling may boyfriend ka na upang magtuloy-tuloy- ang isang masaya at okey sa alright na relasyon, ugaliing laging gumamit ng kulay na pula, dilaw at berde. Ang nasabing mga kulay ang magpapalago ng inyong relasyon at pagmamahalan.

Huling payo at paalala:

Ella ayon sa iyong kapalaran, malapit na malapit ng magwakas ang iyong pananabik na magkaroon ng BF at ito ay nakatakdang manyari sa buwan ding ito ng Disyembre at pinakamatagal na sa first quarter ng taong 2017, kung saan, isang lalaking nagtatalay ng initial na R.A. ang darating, siya ang magiging first at last na seryosong boyfriend mo na sa bandang huli ay siya na ring mapapanagsawa at makakasama mo sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay na relasyon na nakatakdang mangyari at maganap sa taon ding 2017 hanggang 2018 sa edad mong 35 pataas.

